معدل إجازة الأبوة يرتفع إلى أعلى مستوياته في اليابان… خطوة نحو توازن الحياة والعمل

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أظهر استطلاع أجرته وزارة العمل اليابانية أن نسبة الموظفين الذكور الذين حصلوا على إجازة أبوة في السنة المالية 2024 بلغت 40.5%، وهو أعلى مستوى يُسجّل حتى الآن، بزيادة قدرها 10.4 نقطة مئوية مقارنة بالعام السابق.

ويُعزى هذا الارتفاع إلى الخطوات الحكومية الرامية إلى تعزيز مشاركة الآباء في رعاية الأطفال، بما في ذلك إلزام الشركات منذ عام 2022 بالتحقّق من رغبة موظفيها في الاستفادة من إجازة الأبوة، وإطلاق نظام جديد يمنح الآباء مرونة أكبر في الحصول عليها.

تتيح المبادرة الجديدة، التي دخلت حيّز التنفيذ عام 2022، للآباء فرصة أخذ إجازة لمدة تصل إلى أربعة أسابيع خلال الأسابيع الثمانية الأولى بعد ولادة الطفل، وذلك إلى جانب الإجازة الأبوة التقليدية. كما يمكن تقسيم هذه الإجازة إلى فترتين منفصلتين. وقد أشار الاستطلاع إلى أن نحو 60% من الآباء الذين حصلوا على إجازة أبوة، استفادوا من هذا النظام الجديد.

وتسعى الحكومة إلى رفع نسبة الآباء المستفيدين من إجازة الأبوة إلى 50% بحلول عام 2025، في إطار جهودها لمواجهة تراجع معدلات المواليد وتشجيع التوازن بين العمل والحياة الأسرية.

وقد أُجري الاستطلاع في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وشمل 3,383 شركة يابانية تضم خمسة موظفين أو أكثر، وقد تلقّت الوزارة ردودًا صحيحة من جميع هذه الشركات.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)