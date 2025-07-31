رفع التحذير من التسونامي جزئيًا في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- رفعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية صباح الخميس جزئيًا تحذيرها من تسونامي الذي شمل منطقة واسعة من ساحل البلاد على المحيط الهادئ، تمتد بين هوكايدو شمالًا ومحافظة أوكيناوا جنوبًا.

ورفعت الوكالة التحذير في تمام الساعة 10:45 صباحًا عن المناطق الساحلية الواقعة بين خليج طوكيو وأوكيناوا، باستثناء بعض المواقع.

ولا يزال هذا الإجراء ساريًا في المناطق الساحلية الواقعة على المحيط الهادئ بين هوكايدو ومحافظة تشيبا، شرق طوكيو، بالإضافة إلى جزر إيزو التابعة بطوكيو وجزيرتي تانيغاشيما وياكوشيما في محافظة كاغوشيما المجاورة لأوكيناوا.

على الرغم من مرور أكثر من 24 ساعة على وقوع زلزال قوي بالقرب من شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية صباح الأربعاء، فقد رُصدت موجات تسونامي بشكل متكرر في جميع أنحاء اليابان، حيث سجلت بعض المواقع أعلى موجاتها يوم الخميس.

وذكرت وكالة مكافحة الحرائق والكوارث أن 229 بلدية في 21 محافظة أصدرت أوامر إخلاء اعتبارا من الساعة الخامسة مساء الأربعاء، ما أثر على إجمالي 2.01 مليون شخص.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)