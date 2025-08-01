تأجيل عرض فيلم يتناول موضوع الوحدة 731 في الصين

أخبار اليابان

بكين - (جيجي برس)-- أعلنت السلطات الصينية تأجيل عرض الفيلم المحلي ”731“، الذي يتناول أنشطة الوحدة 731 التابعة للجيش الإمبراطوري الياباني، دون تقديم أي تفسير رسمي لهذا القرار، رغم أن العرض كان مقررًا يوم الخميس.

يتناول الفيلم موضوعًا حساسًا يتمثل في الوحدة 731، التي يُعتقد أنها أجرت تجارب بشرية وطورت أسلحة بيولوجية في شمال شرق الصين خلال الحرب العالمية الثانية، ما يجعلها من أكثر الوحدات إثارة للجدل في التاريخ العسكري الياباني.

وقد اختير تاريخ 31 يوليو/ تموز لعرض الفيلم نظرًا لتطابقه مع رقم الوحدة، ما أضفى طابعًا رمزيًا على الموعد. إلا أن الفيلم أثار جدلاً واسعًا حتى قبل خروجه إلى صالات العرض، إذ أعرب البعض عن خشيتهم من أن يؤدي إلى تأجيج مشاعر العداء تجاه اليابان أو أن تكون مشاهده الوحشية صادمة للمشاهدين.

وفي ظل الرقابة المشددة التي تفرضها الصين على المحتوى السينمائي، يُرجح أن يكون الفيلم قد خضع لمراجعات أو تعديلات إضافية قبل اتخاذ قرار التأجيل، ما زاد من الغموض المحيط بمصيره النهائي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)