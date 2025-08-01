فرض رسوم جمركية أمريكية بنسبة 15% على البضائع اليابانية اعتبارًا من 7 أغسطس/ آب

أخبار اليابان

واشنطن - (جيجي برس)-- وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس أمرًا تنفيذيًا لفرض ما تُسميه بلاده رسومًا جمركية متبادلة اعتبارًا من 7 أغسطس/ آب على شركائها التجاريين، بما في ذلك رسوم جمركية بنسبة 15% على اليابان.

أثار هذا الأمر مخاوف من أن اتساع نطاق الرسوم الجمركية المتبادلة قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتأثير كبير على الاقتصاد العالمي. ولم يُحدد الأمر موعد فرض الرسوم الجمركية الجديدة المُعلنة على المركبات اليابانية.

بعد ثلاثة أشهر من مفاوضات الرسوم الجمركية، اتفقت اليابان والولايات المتحدة في 22 يوليو/ تموز على معدل رسوم جمركية بنسبة 15% على الواردات من اليابان، وهو أقل من المعدل المقترح في البداية والبالغ 25%، ولكنه لا يزال أعلى من المعدل الحالي البالغ 10%.

اتفق الجانبان أيضًا على خفض الرسوم الجمركية الأمريكية على السيارات وقطع غيار السيارات اليابانية من 27.5% إلى 15%، شاملةً نسبة الـ 25% الإضافية.

وصرح مسؤول حكومي أمريكي بأن الرسوم الجمركية المخفضة على السيارات اليابانية وغيرها ستُطبق في وقت لاحق.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)