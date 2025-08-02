صيف اليابان يزداد لهيبًا… ثلاثة أعوام متتالية من الأرقام القياسية!

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية يوم الجمعة أن متوسط درجة الحرارة في اليابان خلال شهر يوليو/ تموز سجل رقمًا قياسيًا جديدًا للعام الثالث على التوالي.

كان متوسط درجة الحرارة في يوليو/ تموز أعلى بمقدار 2.89 درجة مئوية من متوسطه المسجل على مدار 30 عامًا. ويُعدّ هذا الانحراف الإيجابي هو الأكبر منذ بدء تسجيل درجات الحرارة عام 1898.

وصرح يوشينوري أويكاوا، رئيس مركز معلومات الظواهر المناخية المتطرفة التابع للوكالة، بأنه مع تسجيل متوسط درجة الحرارة في يونيو رقمًا قياسيًا جديدًا هذا العام، فمن المرجح أن يُسجل متوسط درجة الحرارة في الصيف من يونيو/ حزيران إلى أغسطس/ آب رقمًا قياسيًا جديدًا أيضًا.

في العام الماضي، شهدت البلاد أعلى درجات حرارة في الصيف للعام الثاني على التوالي.

في الوقت نفسه، كانت كمية الأمطار في يوليو أقل بنسبة 13% عن المتوسط على طول ساحل بحر اليابان في منطقة توهوكو الشمالية الشرقية، وأقل بنسبة 8% على طول منطقة هوكوريكو الوسطى. وشهدت المنطقتان أدنى مستويات هطول الأمطار على الإطلاق.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)