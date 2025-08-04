【فيديو】شيبويا ترقص على أنغام بون أودوري... تقاليد يابانية تنبض في قلب المدينة الحديثة

أخبار اليابان

أُقيم مهرجان شيبويا ”بون أودوري“ السادس مساء الثاني من أغسطس/ آب في حي شيبويا النابض بالحياة وسط طوكيو، حيث تحوّل تقاطع شيبويا الشهير إلى ساحة رقص ضخمة تحت أضواء الصيف المتلألئة. ومع بدء النساء الرقص على خشبة المسرح وهن يرتدين اليوكاتا التقليدية ذات الألوان الزاهية، توافد السياح الأجانب وانضموا إليهن، مستمتعين بأجواء هذا الحدث الثقافي الفريد. وعلى أنغام الموسيقى التقليدية المصاحبة لقرع الطبول ونغمات الشاميسن، تمايل المشاركون في حلقة دائرية، في رقصة جماعية تُقام منذ قرون تكريماً لأرواح الأجداد. يشكل هذا المهرجان تجسيداً رائعاً للتقاليد اليابانية التي تتلاقى مع الحماس العصري، ويُعد مثالاً حياً على كيفية انفتاح الثقافة اليابانية على العالم مع الحفاظ على جذورها العميقة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)