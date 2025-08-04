اليابان تشارك في مناورة دفاع فضائي متعددة الجنسيات في أستراليا

أخبار اليابان

أستراليا - (جيجي برس)-- شاركت قوة الدفاع الذاتي الجوية اليابانية في مناورة دفاع فضائي متعددة الجنسيات في أستراليا، تهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول ذات التوجهات المماثلة في مجال الفضاء.

أُجريت هذه المناورة، وهي جزء من مناورة ”تاليسمان سابر“ التي تقودها الولايات المتحدة وأستراليا، في منشأة عسكرية في تاونسفيل، شمال شرق أستراليا، في يوليو/ تموز، بمشاركة ما يقرب من 10 دول.

شاركت قوة الدفاع الذاتي الجوية اليابانية، التي سبق لها المشاركة في المناورات التي استضافها الجيش الأمريكي، في مناورة مماثلة في إطار مناورة ”تاليسمان سابر“ لأول مرة.

أكد المشاركون على إجراءات جمع وتحليل موجات الراديو التشويشية الموجهة للأقمار الصناعية، وتجنب اصطدامها بالحطام الفضائي.

تحظر معاهدة الفضاء الخارجي، السارية منذ عام 1967، على الدول الموقعة عليها وضع أسلحة نووية أو غيرها من أسلحة الدمار الشامل في الفضاء، مع التأكيد على مبدأ الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)