【فيديو】مهرجان نيبوتا... تقليد ياباني يحوّل الليل إلى مسرح من النور

أخبار اليابان

نيبوتا ماتسوري هو مهرجان تقليدي شهير يُقام سنويًا في مدينة أوموري، ويُعد من أبرز المهرجانات الصيفية في اليابان، إذ يستقطب مئات الآلاف من الزوار من داخل البلاد وخارجها. وتُقام فعالياته عادةً من 2 إلى 7 أغسطس/آب من كل عام، حيث يُنظم موكب ضخم يضم عوامات نيبوتا الشهيرة، وهي مجسمات ضخمة ومضيئة مزينة بزخارف ملونة مستوحاة من الأساطير والملاحم اليابانية.

وفي مساء اليوم الثاني من المهرجان، بدأت عربات نيبوتا العملاقة في التحرك تباعًا اعتبارًا من الساعة السابعة مساءً. ووسط أجواء احتفالية نابضة بالحياة، قفز الراقصون مرتدين اليوكاتا التقليدية المعروفة باسم ”هانيتو“، وهم يهتفون ”راسيلا، راسيلا“ على أنغام المزامير والطبول التي صدحت في أرجاء مدينة أوموري.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)