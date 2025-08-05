المنتجات الزراعية اليابانية تحقّق قفزة تاريخية في التصدير

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت وزارة الزراعة اليابانية يوم الاثنين أن صادرات اليابان من المنتجات الزراعية والغابات والسمكية وغيرها من المواد الغذائية نمت بنسبة 15.5% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 809.7 مليار ين في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى يونيو/ حزيران.

بلغت الصادرات إلى الولايات المتحدة، التي أعلنت ما يسمى بالرسوم الجمركية المتبادلة في أبريل/ نيسان، مستوى قياسيًا مرتفعًا في النصف الأول من العام بلغ 141.0 مليار ين، بزيادة قدرها 22.0%. ويعزى هذا الارتفاع إلى الطلب القوي على المحار والشاي الأخضر والأسماك الصفراء.

كانت الولايات المتحدة أكبر وجهة لهذه الصادرات من اليابان، حيث مثلت 18.6% من إجمالي الصادرات.

ووفقًا لمسح أجرته الوزارة، لا تزال بعض الشركات تمتنع عن التصدير بسبب المخاوف بشأن حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

كما سجلت الصادرات إلى تايوان وكوريا الجنوبية مستويات قياسية مرتفعة. وعزت الوزارة هذا النمو إلى زيادة الاعتراف بالمطبخ الياباني بفضل ارتفاع عدد الزوار إلى اليابان، فضلاً عن زيادة المطاعم اليابانية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)