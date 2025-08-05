علماء من جامعة كيوتو اليابانية يطورون مسكنًا جديدًا يقارب قوة المورفين بدون آثاره الجانبية

أخبار اليابان

كيوتو - (وكالة جيجي برس)-- أعلن فريق بحثي من جامعة كيوتو عن تطوير مسكن ألم جديد يتميز بفعالية مماثلة للمورفين، دون التسبب في آثاره الجانبية الخطيرة.

يعتمد هذا المسكن الجديد، الذي أُطلق عليه اسم ”أدريانا“، على آلية عمل مختلفة تمامًا عن تلك الخاصة بالمورفين وغيره من المواد الأفيونية الاصطناعية المستخدمة حاليًا، مثل الفنتانيل. وتكمن أهمية هذا الابتكار في أنه يُخفف الألم دون التسبب في مشاكل التنفس أو خطر الإدمان، وهما من أبرز التحديات المرتبطة باستخدام الأفيونيات التقليدية، خصوصًا لدى مرضى السرطان أو الحالات المزمنة.

وأوضح الباحثون أن ”أدريانا“ يعمل عبر مسار بيولوجي لا يُحفّز مستقبلات الأفيون في الدماغ، وهو ما يقلل بشكل كبير من احتمالية الاعتماد الجسدي أو النفسي عليه. ويُتوقع أن يُحدث هذا التطور نقلة نوعية في مجال إدارة الألم السريري، مع فتح آفاق جديدة للعلاج الآمن والفعّال طويل الأمد.

كما يأمل الفريق البحثي أن يُسهم هذا الدواء في التصدي لما يُعرف بـ”وباء الأفيونيات“، وهو أزمة صحية عامة تعصف بعدة دول، خاصة الولايات المتحدة، حيث تُسجّل آلاف الوفيات سنويًا نتيجة الجرعات الزائدة من مسكنات الألم الأفيونية.

وقد نُشرت نتائج الدراسة في النسخة الإلكترونية من دورية ”وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم“ (PNAS) الأمريكية، مما يعزز مصداقية البحث وأهميته على الصعيد الدولي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)