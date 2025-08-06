موجة حر قياسية تضرب اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- شهدت اليابان يومًا تاريخيًا من الحرارة الشديدة، حيث سجّلت مدينة إيسيساكي بمحافظة غونما، شرق البلاد، أعلى درجة حرارة مُسجلة في تاريخ اليابان، بلغت 41.8 درجة مئوية عند الساعة 2:26 من بعد ظهر يوم الثلاثاء، بحسب ما أفادت به وكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

وتجاوز هذا الرقم القياسي الرقم السابق البالغ 41.2 درجة مئوية، والمسجل قبل أسبوع فقط في مدينة تامبا بمحافظة هيوغو، غرب اليابان، مما يشير إلى تصاعد غير مسبوق في وتيرة موجات الحر.

وفي اليوم ذاته، تجاوزت درجات الحرارة حاجز الـ 40 درجة مئوية في 14 موقعًا مختلفًا موزعة على خمس من أصل 47 محافظة يابانية، وهو أعلى عدد يُسجَّل في يوم واحد منذ بدء تدوين سجلات الطقس. ومن بين هذه المواقع، سُجّلت 41.4 درجة في هاتوياما بمحافظة سايتاما، و41.2 درجة في كيريو، و41.0 درجة في مايباشي، وكلتاهما في محافظة غونما.

ويعزو الخبراء هذا الارتفاع الحاد في درجات الحرارة إلى تأثير طبقة مزدوجة من أنظمة الضغط العالي: الأول من إعصار المحيط الهادئ والثاني من المرتفع التبتي، ما تسبب في امتداد أيام مشمسة وجافة بشكل استثنائي على أرخبيل اليابان، خصوصًا في المناطق الداخلية بعيدًا عن تأثيرات التبريد الساحلية.

ويُحذّر خبراء الأرصاد من أن استمرار هذه الموجات الحارة قد يشكل خطرًا مباشرًا على الصحة العامة، خاصةً لكبار السن والأطفال، مع دعوات مكثفة للبقاء في أماكن مكيّفة، وشرب الماء بانتظام، وتجنّب الأنشطة الخارجية في ذروة ساعات النهار.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)