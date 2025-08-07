100 ألف روح في لحظة: تقديرات واشنطن الأولية لقصف هيروشيما

أخبار اليابان

واشنطن - (جيجي برس)-- كشفت وثائق رسمية أمريكية رُفعت عنها السرية حديثًا أن الجيش الأمريكي قدّر، بعد يومين فقط من إسقاط القنبلة الذرية على مدينة هيروشيما غرب اليابان في 6 أغسطس/ آب 1945، أن القصف أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 100 ألف شخص.

وقد أصدر أرشيف الأمن القومي بجامعة جورج واشنطن في العاصمة الأمريكية هذه الوثائق يوم الثلاثاء، مسلطًا الضوء على التقييمات المبكرة التي أجرتها الولايات المتحدة بشأن التأثير الكارثي للهجوم.

من بين الوثائق المنشورة، تبرز وثيقة بعنوان ”مهمة هيروشيما“ أعدتها القوات الجوية الأمريكية، وصفت فيها الدمار الهائل الذي لحق بقلب المدينة، مشيرة إلى أن المنطقة المحورية من هيروشيما ”قد مُسحت تمامًا من الوجود“، حتى أنه ”لم يتبقَّ حتى حطام المباني“، في تعبير عن شدة الانفجار والتدمير.

وتقول الوثيقة، التي تحمل تاريخ 8 أغسطس/ آب 1945، إن ”أكثر التقديرات تحفظًا تشير إلى أن ما لا يقل عن 100 ألف شخص من سكان هيروشيما قد قُتلوا، بسبب قرارات قادتهم العسكريين التي لا معنى لها“، في إشارة ضمنية إلى تحميل السلطات اليابانية جزءًا من المسؤولية.

وتُقدّر حكومة مدينة هيروشيما أن نحو 140 ألف شخص لقوا حتفهم بحلول نهاية عام 1945، بسبب القصف النووي المباشر وما تبعه من تداعيات إشعاعية مدمرة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)