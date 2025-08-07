الولايات المتحدة تشيد بصمود سكان هيروشيما في ذكرى القصف الذري

أخبار اليابان

واشنطن - (جيجي برس)-- أشادت الحكومة الأمريكية يوم الثلاثاء بشعب هيروشيما، وذلك عشية الذكرى الثمانين للقصف الذري الذي شنته الولايات المتحدة على المدينة اليابانية في 6 أغسطس/آب 1945، خلال الأيام الأخيرة من الحرب العالمية الثانية.

وفي مؤتمر صحفي، قالت تامي بروس، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية ”إن صمود سكان هيروشيما ألهم العالم، ورسالة التصالح التي قدموها ساهمت في تعزيز التحالف القوي بين الولايات المتحدة واليابان، وترسيخ التزامنا المشترك بالسلام والازدهار“. وأضافت ”غدًا يُمثّل يومًا مهيبًا للتأمل والتذكر، إذ نُكرم شعب هيروشيما ورسالته الخالدة للسلام والأمل“.

وأكدت بروس أن البلدين ”أقاما شراكة تُعد منارة للحرية والتقدم على مستوى العالم“، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة واليابان ”وقفتا معًا لحماية السلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ“.

ويأتي هذا التصريح في وقتٍ تتزايد فيه الدعوات العالمية لنزع السلاح النووي، فيما لا تزال ذكرى قصف هيروشيما وناجازاكي تُمثل لحظة مفصلية في تاريخ البشرية.

الجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أثار جدلاً في يونيو/حزيران الماضي عندما قارن الضربات الجوية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية بالقصف الذري لهيروشيما وناجازاكي، معتبراً أن كلا الحدثين ”متماثلان من حيث النتيجة الحاسمة التي أنهت الحرب“. وقد لاقت هذه التصريحات انتقادات واسعة من نشطاء السلام ومؤرخين اعتبروا المقارنة غير مناسبة بالنظر إلى الأثر الإنساني المدمر للقنابل النووية.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)