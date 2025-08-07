أصوات من الرماد... ناجو القصف الذري يرفعون الدعاء لعالم بلا قنابل نووية

أخبار اليابان

هيروشيما - (جيجي برس)-- في الذكرى الثمانين للقصف الذري على مدينة هيروشيما، تدفق الناجون من القنبلة الذرية، المعروفون بـ”هيباكوشا“، وأفراد عائلاتهم إلى حديقة السلام التذكارية، ليجددوا عهودهم الراسخة: ”لا مزيد من هيروشيما أخرى“.

منذ ساعات الفجر الأولى، احتشد الزوار أمام النصب التذكاري لضحايا القنبلة الذرية، حيث وقفوا في صمت، يضعون أيديهم معًا، يقرأون الدعاء، ويسترجعون وجع الثواني التي غيّرت وجه مدينتهم إلى الأبد.

من بينهم كان رجل يبلغ من العمر 94 عامًا، جاء من هيروشيما. بذاكرة مثقلة بالفقد، روى أنه كان في الرابعة عشرة من عمره حين ألقيت القنبلة في 6 أغسطس/آب 1945، وفقد خلالها ستة من أفراد أسرته. نجا هو وحده، فقط لأنه كان قد أُرسل في مهمة تجنيد طلابية إلى ضواحي المدينة.

قال بصوت مرتجف ”كان من الصعب أن أُكمل حياتي بمفردي. تمنيت لو التحقت بوالديّ... عندما عدتُ إلى البيت، رأيت أجسادًا ممددة في النهر، وكان المشهد أكبر من أن يُحتمل“.

وبعينين اغرورقتا بالدموع، أضاف ”لا أريد أن يختبر الجيل الشاب ما عشته. أرجو من أعماق قلبي أن نحيا في عالم خالٍ من الأسلحة النووية“.

في هذا اليوم، لا تكتفي هيروشيما بإحياء الذكرى، بل تُجدّد رسالتها إلى العالم: أن السلام لا يُمكن أن يكون ترفًا أو خيارًا مؤجلًا، بل ضرورة مُلحّة، من أجل كل ما فُقد، ومن أجل ألا يفقد أحدٌ المزيد.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)