الشركات اليابانية الكبرى توافق على زيادة الأجور بنسبة 5.39٪

طوكيو - (جيجي برس)-- وافقت كبرى الشركات اليابانية على رفع الأجور الشهرية لموظفيها بنسبة 5.39% في المتوسط، أي ما يعادل 19,195 ينًا، من خلال زيادات في سلم الرواتب وزيادات دورية، وذلك ضمن مفاوضات الربيع السنوية للأجور ”شونتو“ لعام 2025، وفقًا للإحصاء النهائي الصادر يوم الأربعاء عن اتحاد الأعمال الياباني (كيدانرين).

ويمثل هذا الرقم ثاني أعلى معدل زيادة منذ بدء توفر البيانات القابلة للمقارنة في عام 1976، بعد الزيادة القياسية البالغة 5.58% في عام 2024. كما أنها المرة الأولى منذ عامي 1990 و1991 التي يسجل فيها معدل زيادة بنسبة 5% أو أكثر لعامين متتاليين.

شمل الإحصاء 139 شركة موزعة على 19 قطاعًا مختلفًا. وقال مسؤول في اتحاد كيدانرين ”استمر الزخم القوي لرفع الأجور وترسّخ هذا الاتجاه“.

وأضاف ”أُجريت مناقشات جادة بين الموظفين وأرباب العمل بشأن الأجور في ظل التحديات المتمثلة بارتفاع الأسعار والحاجة لتأمين الكفاءات البشرية“.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)