أزمة ديموغرافية غير مسبوقة... انخفاض سكان اليابان بنحو مليون نسمة

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- كشف مسح حكومي نُشر يوم الأربعاء أن عدد المواطنين اليابانيين المقيمين داخل اليابان انخفض بمقدار 908,574 نسمة، أي بنسبة 0.75% مقارنة بالعام السابق، مسجلًا بذلك أكبر تراجع على الإطلاق، وللسنة السادسة عشرة على التوالي.

وبحسب وزارة الشؤون الداخلية، بلغ إجمالي عدد السكان اليابانيين 120,653,227 نسمة، وفقًا لبيانات سجل الإقامة الرسمي.

من بين المحافظات الـ47 في اليابان، كانت طوكيو هي الوحيدة التي شهدت زيادة في عدد السكان اليابانيين، حيث ارتفع عددهم بمقدار 16,825 نسمة (بنسبة 0.13%) ليصل إلى 13,281,311 نسمة، ما يمثل 11.01% من إجمالي السكان اليابانيين على مستوى البلاد.

أما المحافظات الـ46 الأخرى، فقد شهدت جميعها تراجعًا في عدد السكان اليابانيين، وسجلت محافظة أكيتا أعلى نسبة انخفاض بلغت 1.91%، تلتها أوموري بنسبة 1.72%، ثم كوتشي بنسبة 1.71%.

في المقابل، ارتفع عدد المقيمين الأجانب في البلاد بمقدار 354,089 نسمة، أي بنسبة 10.65% ليصل إلى 3,677,463 نسمة، وهو أعلى رقم يتم تسجيله منذ بدء إحصاء المقيمين الأجانب في عام 2013. ويُشار إلى أن عدد الأجانب في اليابان قد سجّل نموًا مزدوج الرقم للسنة الثالثة على التوالي.

وانخفض عدد سكان اليابان على مدى 16 عاما متتالية منذ أن بلغ ذروته عند 127 مليون نسمة في عام 2009.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)