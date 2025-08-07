اليابان تقرر خفض سعر دواء ليكانيماب المستخدم لعلاج الزهايمر

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- وافقت لجنة تابعة لوزارة الصحة اليابانية، يوم الأربعاء، على خفض سعر دواء ”ليكانيماب“، المستخدم لعلاج مرض الزهايمر، بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من نوفمبر المقبل. ويُعد هذا الدواء ثمرة تعاون بين شركة الأدوية اليابانية ”إيساي“ ونظيرتها الأمريكية ”بيوجين“.

جاء هذا القرار بناءً على مراجعة أجراها ”المجلس الطبي المركزي للتأمين الاجتماعي“، والذي قيّم فعالية الدواء مقارنة بتكلفته، ليخلص إلى أنها لا تبرر السعر المرتفع المعتمد حاليًا، خاصة بالنظر إلى نطاق استخدامه الواسع وارتفاع تكلفته السنوية.

وبموجب التعديل، سينخفض سعر عبوة 500 ميليغرام من الدواء إلى 97,277 ينًا. وتُحسب الجرعات وفقًا لوزن المريض، مما يعني أن المريض الذي يبلغ وزنه 50 كيلوغرامًا سيدفع ما يقارب 2.53 مليون ين سنويًا، بدلاً من 2.98 مليون ين في الوقت الحالي.

يُوصف ”ليكانيماب“ بأنه علاج مبتكر، نظرًا لآليته في إزالة التراكمات غير الطبيعية لبروتين ”بيتا أميلويد“ في الدماغ، وهي سمة مميزة لمرض الزهايمر. ومن المتوقع أن يُسهم الدواء في إبطاء تقدم الخرف في مراحله المبكرة.

ويُعد هذا التخفيض جزءًا من نظام جديد يطبّق في اليابان لتسعير الأدوية باهظة الثمن، يعتمد على تحليل فعالية التكلفة، بما يوازن بين الابتكار الطبي واستدامة نظام التأمين الصحي الوطني.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)