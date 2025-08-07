اعتذار رسمي بعد سنوات من المعاناة… الشرطة اليابانية تقر بخطأ في تحقيق استهدف ممرضة مساعدة

أخبار اليابان

شيغا - (جيجي برس)-- قدّم رئيس شرطة محافظة شيغا، هيساكي إيكيوتشي، اعتذاره علنًا يوم الخميس للممرضة المساعدة السابقة ميكا نيشياما، بعد أن برّأتها المحكمة من تهمة قتل مريض، وذلك عقب إعادة محاكمتها التي كشفت عن تجاوزات في التحقيقات.

أُلقي القبض على نيشياما عام 2004 بتهمة قتل مريض في مستشفى بمحافظة شيغا عام 2003، استنادًا إلى اعتراف أدلت به أثناء استجواب الشرطة. رغم نفيها التهمة خلال المحاكمة، أُدينت وقضت حكمًا بالسجن لمدة 12 عامًا. لاحقًا، تبين وجود شكوك جدية حول صحة اعترافها، ما دفع المحكمة العليا إلى قبول طلب إعادة المحاكمة، حيث صدرت براءتها رسميًا في أبريل 2020، بعد انتهاء مدة سجنها.

خلال لقاء رسمي في مدينة هيكوني، انحنى إيكيوتشي أمام نيشياما ووالديها وقال: ”نعتذر بصدق عن الضغط النفسي والعبء الذي لا يوصف الذي سببناه لأكثر من 21 عامًا، منذ الاعتقال وحتى اليوم“.

أشارت المحكمة في قرارها إلى أن تحقيق الشرطة شابهتْه مخالفات إجرائية، وأن الاعتراف الذي بُني عليه الحكم الأصلي لا يمكن اعتباره دليلاً موثوقًا.

قضية نيشياما أثارت نقاشًا واسعًا في اليابان حول العدالة الجنائية، ودور الاعترافات في إصدار الأحكام، وسط دعوات متزايدة لتسجيل جلسات الاستجواب بالكامل وضمان حقوق المشتبه بهم.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)