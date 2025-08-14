80 عامًا من الألم والأمل.. أحفاد هيروشيما وناغاساكي ضد السلاح النووي

أخبار اليابان

ناغاساكي -(جيجي برس)-- تعاونت امرأة يابانية ورجل أمريكي شهد أجدادهما القصف النووي الأمريكي على هيروشيما وناغاساكي من جهتين متعارضتين لنشر كتاب يدعو إلى عالم خال من الأسلحة النووية

أحد المؤلفين المشاركين هو كوسوزو هارادا البالغة من العمر 50 عامًا وهي من سكان ناغاساكي وحفيدة أحد الهيباكوشا أحد الناجين من القصف النووي لكل من هيروشيما وناغاساكي أما زميلها فهو آري بيسر البالغ من العمر 37 عامًا وهو حفيد عامل رادار طار على متن قاذفتي القنابل الأمريكيتين من طراز بي 29 إينولا جاي التي ألقت قنبلة ذرية على هيروشيما في 6 أغسطس/ آب 1945 وبوكسكار التي ألقت قنبلة ذرية على ناغاساكي بعد ثلاثة أيام

نشر كتابهما في يوليو/ تموز بعنوان كينوكوغومو نو أوي تو شيتا نو مونوغاتاري قصص من فوق وتحت سحب الفطر ويحمل الكتاب عنوانًا فرعيًا باللغة الإنكليزية من فوق وتحت سحب الفطر أصبحنا أصدقاء

يؤمن المؤلفان بأهمية التعارف والحوار بين الناس لبناء علاقات أفضل وفي نهاية المطاف لبلوغ عالم خال من الأسلحة النووية كما قالت هارادا

توفي جد هارادا تسوتومو ياماغوتشي عام 2010 عن عمر يناهز 93 عامًا وقد روى من خلال كتاباته ومحاضراته تجاربه كناجي من القصف الذري في الأيام الأخيرة من الحرب العالمية الثانية ونقل أهوال الأسلحة النووية.





