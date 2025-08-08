اليابان تنشر أولى مقاتلات الشبح إف-35 بي

أخبار اليابان

مييازاكي - (جيجي برس)-- أعلنت وزارة الدفاع اليابانية عن نشر ثلاث مقاتلات شبح من طراز إف-35 بي في قاعدة نيوتابارو التابعة لقوات الدفاع الذاتي الجوية، لتكون هذه أول مرة تُستخدم فيها هذه الطائرات في قاعدة تابعة لهذا الفرع من القوات المسلحة.

يأتي هذا النشر كجزء من خطة موسعة تشمل إضافة خمس طائرات أخرى من نفس الطراز بحلول نهاية السنة المالية 2025، على أن يصل إجمالي الأسطول إلى 42 طائرة مستقبلاً.

من المقرر أن تُستخدم بعض هذه المقاتلات بالتعاون مع مدمرتي إيزومو وكاغا التابعتين لقوات الدفاع الذاتي البحرية، واللتين يجري تحويلهما إلى حاملات طائرات، بما يعزز قدرات اليابان في الدفاع عن جزرها النائية، خاصة في جنوب غرب البلاد حيث يتزايد الحضور البحري الصيني.

رغم أن هذه الخطوة تُعتبر تعزيزًا استراتيجيًا للقدرات الدفاعية، إلا أن بعض المراقبين يرون أنها قد تثير جدلاً داخليًا بشأن مدى توافقها مع المبادئ التقليدية للسياسة الدفاعية اليابانية، التي تركز على الطابع الدفاعي الصرف دون التوسع الهجومي.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)