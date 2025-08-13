بعد 80 عامًا: فلبيني من أصل ياباني يتطلع للحصول على الجنسية اليابانية

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- يتطلع خوسيه تاكي، رجل في الثانية والثمانين من عمره من أصول يابانية يعيش في الفلبين، للحصول على الجنسية اليابانية أخيرًا بعد أن عاش معظم حياته بلا جنسية، إثر تركه في الفلبين عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية.

في أوائل هذا الشهر، وبعد مرور ما يقرب من ثمانية عقود على انتهاء الحرب، زار تاكي اليابان لأول مرة، في رحلة مدعومة من وزارة الخارجية اليابانية. كانت الزيارة بالنسبة له أكثر من مجرد رحلة؛ فقد التقى للمرة الأولى بأقاربه في مدينة كاواتشيناغانو بمحافظة أوساكا، يوم الأربعاء الماضي، وتقدم خلالها بطلب رسمي للحصول على الجنسية اليابانية لدى محكمة طوكيو للأسرة.

وُلد تاكي في مايو/ أيار 1943 لأب ياباني كان يعمل في شركة السكك الحديدية الوطنية الفلبينية، وأم فلبينية لم تكن متزوجة. قبيل ولادة خوسيه، غادر والده الأسرة للالتحاق بالجيش الياباني، ليعود إلى اليابان مع نهاية الحرب، تاركًا ابنه الرضيع وأمه في الفلبين.

تُظهر مراجعة أجرتها وزارة الرعاية الاجتماعية اليابانية عام 2009 أن والد تاكي كان بين العائدين إلى اليابان بعد الحرب، دون أن يتم لمّ شمل الأسرة.

قبل اندلاع الحرب، كانت الحكومة اليابانية قد شجعت الهجرة إلى الخارج، حيث استقر نحو 30 ألف ياباني في الفلبين وحدها، بعضهم تزوج من نساء محليات، مما أوجد أجيالًا من ذوي الأصول المزدوجة الذين واجه بعضهم مصيرًا مشابهًا لمصير تاكي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)