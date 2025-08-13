هبوط تاريخي في التنافس على الوظائف الحكومية باليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت الهيئة الوطنية لشؤون الموظفين يوم الثلاثاء أن واحدًا فقط من بين كل 2.9 متقدم اجتاز امتحانات التوظيف للقطاع العام الوطني في اليابان للسنة المالية 2025، وهو أدنى معدل نجاح تنافسي يُسجل على الإطلاق.

بلغ عدد الناجحين 8815 شخصًا، بزيادة 1258 شخصًا عن العام السابق، حيث كان المعدل آنذاك واحدًا من بين كل 3.2 متقدم.

وأرجع مسؤول في الهيئة انخفاض المنافسة إلى زيادة عدد الناجحين بالتزامن مع توسع خطط التعيين لدى مختلف الوزارات والهيئات الحكومية.

كما اجتاز 1763 شخصًا – أي نحو 20% من الناجحين – الامتحان ضمن قسم جديد أُنشئ في السنة المالية 2025 يختبر القدرة على الحكم والتفكير.

أما نسبة النساء، فقد بلغت 47.1% من إجمالي الناجحين، وهو رقم قياسي جديد مقارنة بـ 43% في العام السابق.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)