بعد 80 عامًا: رجل يبلغ من العمر 102 عامًا يتذكر تدريبًا سريًا على حرب العصابات

هيوغو - (جيجي برس)-- أعرب رجل ياباني يبلغ من العمر 102 عامًا عن معارضته الشديدة للحرب مرويًا تجربته في تلقي تدريب على حرب العصابات في مدرسة سرية استعدادًا لمعركة محتملة في البر الرئيسي الياباني قرب نهاية الحرب العالمية الثانية

تلقى ساتوشي إيتو تدريبًا على التسلل والتخريب وأشكال أخرى من التدريب لمدة ثلاثة أشهر في فرع فوتاماتا التابع لمدرسة ناكانو التابعة للجيش الإمبراطوري الياباني المنحل وكان الفرع يقع في حي تينريو الحالي في مدينة هاماماتسو محافظة شيزوكا وسط اليابان

يتذكر إيتو الذي يعيش الآن في مدينة أكاشي محافظة هيوغو غرب اليابان كنت بيدقًا في يد الجيش مثل كثيرين غيري ويجب ألا نخوض حربًا حمقاء أبدًا

في يناير/ كانون الثاني 1943 اجتاز إيتو الذي كان مدرسًا في المدرسة الإعدادية امتحان التجنيد الإجباري وفي العام التالي التحق بمدرسة سلاح الفرسان التابعة للجيش فيما يُعرف الآن بمدينة فوناباشي محافظة تشيبا شرق طوكيو لتدريب ضباط المستقبل

في يوليو/ تموز 1944 تقريبًا طلب منه ضابط مشرف فجأة الذهاب إلى قاعة اجتماعات حيث التقى بعدد من المحققين بزي عسكري وسألوه إن كان سيتمكن من قطع صلاته بعائلته

