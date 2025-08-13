نجاح كاسح.. فيلم ”قاتل الشياطين“ الجديد يتجاوز 20 مليار ين في شباك التذاكر في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- حقق أحدث أفلام سلسلة الأنمي الشهيرة قاتل الشياطين: كيميتسو نو يايبا إنجازًا لافتًا، إذ تجاوزت إيراداته حاجز 20 مليار ين خلال أول 25 يومًا من عرضه في دور السينما اليابانية، وفق ما أعلنت الشركة الموزعة.

الجزء الأول من ثلاثية قاتل الشياطين: كيميتسو نو يايبا: الفيلم: قلعة اللانهاية جمع 22.07 مليار ين حتى يوم الاثنين، بحسب ما جاء في الإعلان على الحساب الرسمي للفيلم على منصة إكس.

السلسلة، المقتبسة من مانغا الكاتب كويوهارو غوتوجي، تروي مغامرات تانجيرو كامادو في صراعه ضد الشياطين التي تسببت في مقتل عائلته، لتأسر قلوب الملايين حول العالم. اللافت أن الفيلم تمكن من حصد أكثر من 10 مليارات ين خلال الأيام الثمانية الأولى فقط من عرضه، ما يعكس شعبيته الجارفة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)