اليابان تدرس إلزامية إعادة تدوير المراوح اليدوية للحد من النفايات

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- تدرس وزارة الصناعة اليابانية إمكانية تصنيف المراوح اليدوية المزودة ببطاريات أيونات الليثيوم ضمن المنتجات التي يتوجب على المصنّعين والمستوردين إعادة تدويرها.

وقد عرضت الوزارة، خلال اجتماع لجنة الاقتصاد الدائري يوم الثلاثاء، خطةً لبدء تحقيق يسبق اتخاذ القرار بشأن هذا التصنيف، وذلك في أعقاب سلسلة من الحرائق التي تسببت بها أجهزة كهربائية قابلة لإعادة الشحن أثناء التخلص منها.

وسيهدف التحقيق إلى تحديد طرق توزيع المراوح الصغيرة – التي يُصنع معظمها في الخارج – داخل اليابان، إضافة إلى دراسة أسباب قابليتها للاشتعال، خاصة بعد ورود تقارير متكررة عن اندلاع حرائق أثناء شحنها.

كما ستبحث الوزارة في إمكانية تطبيق تصنيف مماثل على المكانس الكهربائية اللاسلكية وآلات الحلاقة الكهربائية التي تعمل ببطاريات أيونات الليثيوم.

وفي السياق ذاته، وافقت اللجنة على السماح للوزارة بتصنيف الهواتف المحمولة المزودة بهذه البطاريات، والشواحن المحمولة، ومنتجات التبغ المسخن، كمنتجات معاد تدويرها بموارد محددة، على أن يُلزم مصنّعوها باستعادة منتجاتهم عبر متاجر التجزئة، بموجب مرسوم حكومي، ابتداءً من أبريل/نيسان المقبل.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)