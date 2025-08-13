قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية تُكمل نشر طائرات أوسبري في معسكر ساغا

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أكملت قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية عملية نقل 17 طائرة نقل من طراز أوسبري ذات المراوح الدوارة إلى معسكرها الجديد في مدينة ساغا بجنوب غرب البلاد، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع.

وجاء ذلك بعد بدء نشر الطائرات في يوليو/تموز الماضي، بالتزامن مع افتتاح معسكر ساغا التابع للقوات البرية، حيث اكتمل يوم الثلاثاء نقل آخر الطائرات من معسكر كيسارازو بمحافظة تشيبا قرب طوكيو إلى المنشأة الجديدة.

وستعمل طائرات الأوسبري بالتنسيق مع لواء الانتشار السريع البرمائي المتخصص في الدفاع عن الجزر النائية، وعلى رأسها سلسلة جزر نانسي في جنوب غرب اليابان، مع وضع حالة الطوارئ المحتملة في تايوان في الحسبان. ويتمركز هذا اللواء في معسكر أينورا بمدينة ساسيبو بمحافظة ناغازاكي.

وأكدت الوزارة أن ”نشر طائرات أوسبري في معسكر ساغا يمثل خطوة بالغة الأهمية لتعزيز قدرات الردع والاستجابة“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)