27 وزير خارجية يحذرون من الوضع ”المروع“ في غزة

أخبار اليابان

القاهرة - (جيجي برس)-- أصدر وزراء خارجية 26 دولة، من بينها اليابان والاتحاد الأوروبي، بيانًا مشتركًا يوم الثلاثاء، أعربوا فيه عن قلقهم إزاء تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة، ووصوله إلى ”مستويات مُرعبة“.

وأكد كبار الدبلوماسيين، بمن فيهم بريطانيا وفرنسا، على ضرورة ”اتخاذ إجراءات عاجلة الآن لوقف المجاعة وعكس مسارها“.

وأكد البيان على ”ضرورة عدم استخدام القوة المميتة في مواقع التوزيع“. وقد قُتل العديد من سكان غزة بالرصاص أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء في مواقع توزيع المساعدات التي تديرها إسرائيل والولايات المتحدة.

وتعرضت إسرائيل لانتقادات واسعة في المجتمع الدولي لتقييدها دخول المساعدات إلى غزة. ووصف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الوضع في غزة بأنه مجاعة جماعية من صنع الإنسان. ورغم إعلان الحكومة الإسرائيلية أواخر الشهر الماضي عزمها على تعزيز تدفق الإمدادات، إلا أن غزة لا تزال في حالة أزمة.

وفيما يتعلق بزيادة الوفيات الناجمة عن سوء التغذية في غزة، سعت إسرائيل إلى تجنب الانتقادات من خلال الزعم بأن منظمة حماس الإسلامية تبالغ في الوضع وأن الأمم المتحدة فشلت في توصيل الإمدادات.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)