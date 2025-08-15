بعد 80 عامًا.. اليابان تحيي ذكرى ضحايا إحدى آخر غارات الحرب العالمية الثانية

أخبار اليابان

أكيتا - (جيجي برس)-- شهدت مدينة أكيتا في شمال شرق اليابان، يوم الخميس، إقامة مراسم تأبين لضحايا إحدى آخر الغارات الجوية التي استهدفت البلاد خلال الحرب العالمية الثانية.

أقيمت المراسم في مركز أكيتا هاربور للترويج بمشاركة أقارب الضحايا وعمدة المدينة جون نومايا، بتنظيم مجموعة مدنية معنية بتوثيق ونقل شهادات الناجين وذكريات تلك الغارة، وذلك إحياءً للذكرى الثمانين لقصف قوات الحلفاء بقيادة الولايات المتحدة لمنطقة تسوتشيزاكي.

وقف المشاركون دقيقة صمت ترحّمًا على أرواح الضحايا، ووضعوا أكاليل الزهور تخليدًا لذكراهم. وقال كيكو إيتو، قائد المجموعة والبالغ من العمر 85 عامًا: ”يجب ألا ننسى أبدًا أن حياتنا الهادئة اليوم قامت على تضحيات من فقدوا أرواحهم في تلك الغارة. سنواصل تكريمهم ونشر رسالتنا متمنين السلام من تسوتشيزاكي“.

بدأ القصف في حوالي الساعة العاشرة والنصف مساءً من يوم 14 أغسطس/آب 1945، قبل يوم واحد فقط من إعلان استسلام اليابان، واستهدف مصفاة أكيتا التابعة آنذاك لشركة نيبون أويل في منطقة تسوتشيزاكي، واستمر قرابة أربع ساعات حتى الساعة الثانية والنصف فجر 15 أغسطس/آب.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)