الشركات اليابانية تُعزز إنتاج الكاميرات الرقمية

طوكيو - (جيجي برس)-- يتجه مُصنّعو الكاميرات اليابانيون إلى طرح طرازات رقمية مبتكرة، في محاولة لاستقطاب شريحة الشباب المهتمين بالتقاط صور مميزة لمشاركتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وبحسب بيانات جمعية الكاميرات ومنتجات التصوير، فقد سجّل سوق الكاميرات الرقمية العالمي في العام الماضي أول انتعاش له منذ سبعة أعوام، إذ ارتفعت الشحنات بنسبة 10٪ مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 8.49 مليون وحدة. كما ارتفعت شحنات الكاميرات ذات العدسات القابلة للتبديل، بما في ذلك الطرازات عديمة المرآة، بنسبة 10.2٪، فيما حققت الكاميرات ذات العدسات الثابتة زيادة بلغت 9.2٪.

وفي اليابان تحديدًا، شهد السوق نموًا ملحوظًا تجاوز المعدلات العالمية، ليحقق ارتفاعًا مزدوج الرقم، بينما كان السوق الصيني قد سجّل وتيرة نمو قوية في السنوات السابقة.

ومن بين الطرازات الجديدة التي تطرحها الشركات اليابانية، تبرز الكاميرات الرقمية المدمجة ذات العدسات الثابتة، والتي تحظى باهتمام متزايد بفضل حجمها الصغير، وسهولة استخدامها، وجودة صورها التي تلبي تطلعات مستخدمي المنصات الرقمية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)