بسبب جنون ”البوكيمون“.. ماكدونالدز اليابان تفرض حدًا على شراء وجبات هابي ميل

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت ماكدونالدز اليابان، يوم الخميس، تشديد قيود شراء وجبات ”هابي ست“ ذات الإصدار المحدود والمرفقة بألعاب بوكيمون، ليقتصر الحد الأقصى على ثلاث وجبات لكل مجموعة، وذلك من الجمعة إلى الأحد، في جميع فروعها داخل اليابان.

وأوضحت الشركة أن القرار يهدف إلى الحد من شراء الوجبات بكميات كبيرة بغرض إعادة بيع الألعاب أو البطاقات المرفقة بأسعار مرتفعة عبر الإنترنت، وهي ظاهرة تزايدت بشكل ملحوظ مع موجة الطلب الكبيرة على منتجات بوكيمون.

تزامن الإعلان مع طرح الدفعة الثانية من الوجبات الخاصة، والتي تضم ألعابًا جديدة مستوحاة من شخصيات اللعبة اليابانية الشهيرة بوكيت مونستر (بوكيمون)، التي تحظى بقاعدة جماهيرية ضخمة محليًا وعالميًا منذ إطلاقها عام 1996.

وكانت الشركة قد طرحت الدفعة الأولى من هذه الوجبات مطلع الشهر الجاري، وحددت حينها سقفًا للشراء بخمس وجبات للشخص الواحد، لكن ازدياد حالات إعادة البيع والتخلص من الطعام غير المستهلك دفعها إلى فرض قيود أشد صرامة.

وشددت ماكدونالدز على أنها تأمل من خلال هذه الإجراءات في ضمان وصول الوجبات والألعاب إلى أكبر عدد ممكن من العملاء، وخاصة العائلات والأطفال الذين تم تصميم حملة ”هابي ست“ من أجلهم.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)