في الذكرى الثمانين لنهاية الحرب.. اليابان تؤكد التزامها بطريق السلام

أخبار اليابان

طوكيو - (وكالة جيجي برس)-- أحيت اليابان يوم الجمعة الذكرى الثمانين لاستسلامها في الحرب العالمية الثانية، مُخلّدةً ذكرى نحو 3.1 مليون ضحية، ومُجدّدةً تعهد الأمة بالسلام الدائم.

في مراسم تذكارية رعتها الحكومة، أُقيمت في قاعة نيبون بودوكان في حي تشيودا بطوكيو، قدّم المشاركون، ومن بينهم الإمبراطور ناروهيتو، والإمبراطورة ماساكو، ورئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا، وأقارب الضحايا، صلوات صامتة ظهرًا على أرواح قتلى الحرب.

وأعرب الإمبراطور عن أمله الصادق في أن يُنقل إلى الأجيال القادمة المصاعب التي واجهتها البلاد خلال الحرب وبعدها، وأن يواصل السعي لتحقيق السلام وسعادة الشعب. وأضاف أن السلام والازدهار اللذين تشهدهما البلاد اليوم قد بُنيا على جهود الشعب الدؤوبة على مدى 80 عامًا منذ انتهاء الحرب.

كما في خطاباته السابقة التي ألقاها في ذكرى انتهاء الحرب، استخدم الإمبراطور ناروهيتو عبارة ”الندم العميق على الحرب“، وأعرب عن أمله الصادق في ألا تتكرر ويلات الحرب أبدًا.

وقال إيشيبا في خطابه إن مَن لم يختبروا الحرب يُشكلون الآن الغالبية العظمى من سكان اليابان. وأضاف أن على اليابان ألا تسلك الطريق الخطأ أبدًا، وأن تحتفظ بحزم بالندم والدروس المستفادة من الحرب. وأكد إيشيبا أنه مهما مرت السنين، ستنقل اليابان التزامها الراسخ بعدم شن حرب مرة أخرى إلى الأجيال القادمة، وستواصل العمل لتحقيق سلام دائم.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)