في ذكرى الحرب العالمية الثانية.. ترامب يوجه رسالة عن الانتصار على اليابان

أخبار اليابان

واشنطن - (وكالة جيجي برس)-- أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة بمناسبة الذكرى الثمانين لانتصار بلاده على اليابان في الحرب العالمية الثانية، مُؤكدًا أن ”الإمبراطورية اليابانية هُزمت“ وأن العالم ”نجى من براثن الدمار والاستبداد“.

في رسالته، التي صدرت يوم الخميس، أشاد ترامب بـ”تضحيات وشجاعة“ القوات الأمريكية في ”أكثر الحروب دموية في تاريخ البشرية“، وتعهد بالحفاظ على سياسة إدارته الخارجية القائمة على ”السلام من خلال القوة“ لضمان بقاء الولايات المتحدة ”أعظم دولة على وجه الأرض“.

وقال إن اليابان ”أصبحت أقوى حليف لنا في المحيط الهادئ“، وتستضيف أكثر من 50 ألف جندي أمريكي يقفون في وجه ”الأنظمة الشمولية الجديدة وطموحاتها التوسعية“، مُشددًا على أهمية العلاقات الأمريكية اليابانية.

وأشار الرئيس إلى أن ”السلام لا يتم الوعد به أبدا، بل يتم الحصول عليه من خلال التضحية والدفاع عنه بالقوة“.

في فبراير/ شباط، أصدر ترامب بيانًا بمناسبة مرور 80 عامًا على معركة إيو جيما، وهي معركة ضارية بين اليابان والولايات المتحدة على جزيرة إيوتو في المحيط الهادئ في المرحلة الأخيرة من الحرب العالمية الثانية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)