اليابان تدرس اتخاذ إجراء لتسريع عملية التعرف على أضرار الكوارث

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- سيُنشئ مكتب مجلس الوزراء الياباني نظام تسجيل لموظفي الحكومة المحلية ذوي الخبرة الواسعة في تقييم أضرار الكوارث التي لحقت بالمنازل والتعرف عليها وإصدار شهادات الأضرار.

صُمم هذا النظام لإرسال هؤلاء الموظفين إلى المناطق المتضررة فور وقوع الكارثة.

طلبت الوكالة الحكومية المركزية من حكومات المحافظات والبلديات اختيار الموظفين المطلوب تسجيلهم ضمن هذا النظام. ومن المرجح أن يُستكمل الاختيار في جميع أنحاء البلاد بنهاية هذا الشهر.

جاءت فكرة إنشاء نظام التسجيل بعد أن سارت عملية تقييم الأضرار وإصدار الشهادات المتعلقة بالزلزال القوي الذي ضرب شبه جزيرة نوتو في وسط اليابان في يناير/كانون الثاني 2024 بسلاسة في المناطق التي تضم موظفين ذوي خبرة واسعة في هذا المجال الإداري.

يُكلَّف حكام المحافظات ورؤساء البلديات باختيار الموظفين المطلوب تسجيلهم.





(النص الأصلي باللغة الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)