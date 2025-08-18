بعد 80 عامًا: تصاعد المخاوف من تراجع دعم أوكيناوا داخل الحزب الحاكم في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- مع حلول الذكرى الثمانين لنهاية الحرب العالمية الثانية هذا العام، تتزايد المخاوف في محافظة أوكيناوا بشأن تناقص عدد المشرعين في الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان، ممن يُركزون على اتخاذ إجراءات لدعم تنمية هذه المحافظة الواقعة في أقصى جنوب اليابان.

في الماضي، بذل العديد من السياسيين المؤثرين جهودًا لتعزيز التنمية الاقتصادية للمحافظة، بدافع التكفير عن المعارك الضارية التي دارت في أوكيناوا بين الجيش الياباني السابق وقوات الحلفاء في المرحلة الأخيرة من الحرب، وعن الاحتلال الأمريكي للمنطقة بعد الحرب.

في الوقت الحالي، لا يُولي الكثير من المشرعين الأولوية لأوكيناوا، بعد أن حققت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة اليابانية سابقًا لتنمية المحافظة نتائج ملموسة.

قال كوسوكي غوشي، البالغ من العمر 80 عامًا، وهو عضو سابق في مجلس محافظة أوكيناوا عن الحزب الليبرالي الديمقراطي، في مقابلة أجريت معه يوم الاثنين: ”كان هناك العديد من المشرعين المؤيدين لأوكيناوا“. ألقى غوشي خطابًا بصفته ممثلًا للشباب في احتفال أقيم في مايو/ أيار 1972 بمناسبة عودة أوكيناوا إلى اليابان من الولايات المتحدة.

وكان من أبرز الشخصيات وزير التجارة والصناعة الدولي السابق سادانوري ياماناكا.

