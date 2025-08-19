اليابان: مقتل عنصرين من قوات الدفاع الذاتي خلال تدريبات برية

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية، يوم الاثنين، وفاة اثنين من أفرادها خلال مناورة تدريبية في ميدان هيجوداي بمحافظة أويتا، جنوب غرب اليابان.

وذكرت القوات أن الجنديين، وكلاهما برتبة رقيب وفي العشرينيات من العمر، ينتميان إلى وحدة دبابات الجيش الغربي. وكانا يشاركان في ما يُعرف بـ”تدريب التسلل“، الذي بدأ يوم الأحد، حيث أدّيا دور ”قوات معادية“ غير مسلحة.

وبحسب البيان، لم يستجب الجنديان لاتصالات لاسلكية، ليُعثر عليهما بعد منتصف الليل في حالة توقّف قلبي رئوي داخل منطقة المناورة. وتم تأكيد وفاتهما لاحقًا في المستشفى.

وأضافت القوات أنه لم تُرصد على الجنديين أي إصابات ظاهرية أو مؤشرات على عنف. وقد تقرر تشكيل لجنة متخصصة للتحقيق في ملابسات الحادث وأسبابه.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)