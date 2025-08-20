بوتين يصدر بيانًا بشأن الهجوم السوفيتي على اليابان خلال الحرب العالمية الثانية

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بيانًا يوم الاثنين بمناسبة مرور ثمانين عامًا على الهجوم السوفيتي على جزيرة يابانية آنذاك، والذي وقع بعد استسلام اليابان في الحرب العالمية الثانية.

ووفقًا لوكالة الأنباء الروسية الرسمية تاس، جاء البيان خلال حفل إزاحة الستار عن نصب تذكاري جديد في جزيرة شومشو، الواقعة في أقصى الشمال الشرقي من جزر الكوريل.

وأكد بوتين في بيانه أن الاتحاد السوفيتي قام ”بواجبه كإحدى قوى الحلفاء“ عبر مهاجمة اليابان، موضحًا أن العملية جاءت تنفيذًا لاتفاق تم التوصل إليه في مؤتمر يالطا مع الولايات المتحدة وبريطانيا. وفي ذلك الوقت، كانت اليابان والاتحاد السوفيتي مرتبطين بمعاهدة حياد ثنائية.

وأضاف بوتين أن ما وصفه بـ”تحرير جزر الكوريل“ كان الحلقة الأخيرة والحاسمة في الحرب العالمية الثانية. وقد سيطر الاتحاد السوفيتي على كامل السلسلة، بما في ذلك الجزر الأربع الجنوبية التي تطالب بها اليابان حتى اليوم، بحلول 5 سبتمبر/أيلول 1945.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)