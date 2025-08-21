لوتنيك: وثيقة التعريفات الجمركية بين اليابان والولايات المتحدة ستُنشر خلال أسابيع

أخبار اليابان

واشنطن - (جيجي برس)-- صرّح وزير التجارة الأمريكي، هوارد لوتنيك، يوم الثلاثاء، بأن وثيقةً حول الاتفاق الأخير بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات من اليابان ستصدر على الأرجح خلال ”أسابيع“.

وقال في مقابلة مع قناة CNBC الأمريكية إن إصدار الوثائق المتعلقة باتفاقية الرسوم الجمركية ”سيكون خلال أسابيع تقريبًا بالنسبة لنموذج اليابان وكوريا الجنوبية“.

تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغيير طريقة تطبيقها للرسوم الجمركية المتبادلة البالغة 15% على اليابان لتعكس بدقة الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين طوكيو وواشنطن في يوليو، مما يعني ضرورة مراجعة الأمر التنفيذي ذي الصلة.

ومن المتوقع إصدار أمر تنفيذي آخر في الوقت نفسه، لخفض الرسوم الجمركية الأمريكية على السيارات اليابانية من 27.5% إلى 15%.

من بين شركاء الولايات المتحدة التجاريين الآخرين، وافقت بريطانيا على حصة تعريفية منخفضة بنسبة 10% لما يصل إلى 100 ألف مركبة تُصدّر إلى السوق الأمريكية سنويًا. ولم يستغرق الأمر سوى أقل من شهرين حتى دخل هذا الإجراء حيز التنفيذ.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)