خبراء يحذرون: هل يشهد اليابان زلزالًا مدمرًا يجبر مئات الآلاف على الإخلاء في المستقبل؟

طوكيو - (جيجي برس)-- أظهر مسح حكومي يوم الأربعاء أن أكثر من 520 ألف شخص في اليابان سيُطلب منهم الإخلاء لمدة أسبوع في حال صدور تحذير من احتمال وقوع زلزال هائل في حوض نانكاي قبالة الساحل على المحيط الهادئ.

ويتجاوز هذا الرقم إجمالي عدد المُجلين بعد زلزال شرق اليابان الكبير في مارس/آذار 2011 وكارثة محطة فوكوشيما النووية التي تبعته، والذي بلغ حوالي 470 ألف شخص.

ونظرًا لتوقع وصول تسونامي إلى بعض المناطق في غضون دقائق بعد الزلزال، تطلب الحكومة من البلديات تحديد مناطق يلزم فيها الإخلاء المسبق. وتنقسم هذه المناطق إلى نوعين: مناطق يُطلب من جميع السكان فيها الإخلاء، ومناطق مخصصة فقط للسكان الذين يحتاجون إلى وقت أطول للانتقال، بما في ذلك كبار السن.

وشمل المسح، الذي أجراه مكتب مجلس الوزراء بين يونيو/حزيران وأغسطس/آب، 707 بلدية في 29 محافظة تم تصنيفها كمناطق لتعزيز تدابير مكافحة الكوارث اعتبارًا من مايو/أيار.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)