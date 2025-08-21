ثورة جديدة من شارب... روبوت محادثة مدعوم بالذكاء الاصطناعي

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت شركة شارب يوم الأربعاء عن إطلاق ”بوكيتومو“، وهو روبوت بحجم راحة اليد مزود بتقنية ذكاء اصطناعي للمحادثة، مصمم ليكون رفيقًا يوميًا يعزز التفاعل الاجتماعي ويجلب البهجة لحياة المستخدم. يتميز ”بوكيتومو“ بحجمه الصغير، حيث يبلغ طوله حوالي 12 سم ووزنه نحو 200 غرام، مما يجعله سهل الحمل في الجيب، ويستلهم تصميمه شكل حيوان الميركات، مما يضفي عليه طابعًا ودودًا ومألوفًا.

يعتمد ”بوكيتومو“ على تقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة شارب، التي تمكّنه من إجراء محادثات صوتية مخصصة تتكيف مع احتياجات واهتمامات المستخدم الفردية. يحتوي الروبوت على كاميرا مدمجة تسجل الأماكن التي يزورها المستخدم، وتخزن هذه المعلومات تلقائيًا، مما يتيح له استعادة الذكريات والتحدث عنها بطريقة طبيعية مع استخدام الإيماءات لتعزيز التفاعل. على سبيل المثال، يمكن لـ”بوكيتومو“ أن يبدأ محادثة حول زيارة سابقة لمكان معين أو يشارك تعليقات حول تجربة مشتركة، مما يخلق شعورًا بالرفقة.

مع مرور الوقت، يصبح ”بوكيتومو“ أكثر ذكاءً وفهمًا للمستخدم من خلال تعلمه من التفاعلات اليومية، مما يسمح له بتقديم كلمات تشجيعية أو دعم عاطفي عندما يكتشف أن المستخدم يشعر بالحزن أو الوحدة. على سبيل المثال، إذا شارك المستخدم أخبارًا سعيدة، قد يرد ”بوكيتومو“ بعبارات احتفالية، بينما يقدم كلمات مواساة في الأوقات الصعبة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)