اندلاع حريق في سفينة حربية أمريكية قبالة سواحل اليابان

أوكيناوا - (جيجي برس)-- اندلع حريق على متن السفينة الحربية البرمائية الأمريكية ”يو إس إس نيو أورلينز“ (LPD-18)، وهي سفينة نقل برمائية من فئة سان أنطونيو يبلغ طولها 210 أمتار، قبالة منشأة وايت بيتش البحرية في مدينة أوروما، محافظة أوكيناوا، جنوب اليابان، يوم الأربعاء. تم الإبلاغ عن الحريق حوالي الساعة 5 مساءً بتوقيت اليابان، وفقًا لتقارير خفر السواحل الإقليمي الحادي عشر في ناها.

تلقى مقر خفر السواحل في ناها بلاغًا من معسكر زوكيران، وهو قاعدة عسكرية أمريكية في أوكيناوا، يطلب المساعدة في جهود إخماد الحريق. وأظهرت لقطات بثتها هيئة الإذاعة اليابانية تصاعد أدخنة كثيفة من مقدمة السفينة، مع مشاركة سفينتين للقطر مزودتين بمدافع مائية وسفينة تابعة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية في مكافحة الحريق. كما قدمت طواقم السفينة ”يو إس إس سان دييغو“ (LPD-22)، وهي سفينة أخرى من فئة سان أنطونيو راسية في وايت بيتش، دعمًا حاسمًا لجهود الإطفاء.

أعلن الأسطول السابع الأمريكي أن الحريق، الذي استمر لمدة 12 ساعة، تم إخماده بالكامل بحلول الساعة 4 صباحًا يوم الخميس 21 أغسطس/آب 2025. وأصيب بحاران بإصابات طفيفة وتلقيا العلاج في الوحدة الطبية على متن السفينة. لم يتم الإبلاغ عن أي تسربات نفطية أو إجلاء للطاقم، وسيظل بحارة ”يو إس إس نيو أورلينز“ على متن السفينة. التحقيق في سبب الحريق جارٍ، ولم يتم الكشف عن مدى الضرر الذي لحق بالسفينة حتى الآن.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)