ماكدونالدز اليابان تلغي خطة تقديم بطاقات ”ون بيس“ مع وجبات الأطفال

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت ماكدونالدز اليابان يوم الأربعاء عن إلغاء خطتها لتوزيع بطاقات تداول مستوحاة من سلسلة المانغا الشهيرة ”ون بيس“ كجزء من وجبات ”هابي سيت“ المخصصة للأطفال، والتي كان من المقرر إطلاقها في 29 أغسطس/آب 2025. يأتي هذا القرار في أعقاب التحديات التي واجهتها الحملة الترويجية السابقة لـ”بوكيمون هابي سيت“ في وقت سابق من هذا الشهر، والتي شهدت عمليات شراء جماعية من قبل أفراد استهدفوا إعادة بيع الألعاب المرفقة بأسعار مرتفعة في السوق الثانوية، مما أدى إلى إهدار كميات كبيرة من الطعام.

واجهت حملة ”بوكيمون هابي سيت“، التي تضمنت بطاقات تداول وألعابًا مستوحاة من سلسلة بوكيمون الشهيرة، طلبًا هائلاً، حيث قام بعض العملاء، وخاصة المضاربين، بشراء الوجبات بكميات كبيرة دون استهلاك الطعام، مما أثار انتقادات واسعة بسبب الهدر الغذائي ونقص الإمدادات في بعض الفروع. واستجابة لذلك، فرضت ماكدونالدز اليابان حدًا أقصى قدره ثلاث وجبات ”بوكيمون هابي سيت“ لكل مجموعة من العملاء في محاولة للحد من هذه الممارسات. ومع ذلك، استمر الجدل حول تأثير هذه الحملات على البيئة وسمعة الشركة.

في بيان رسمي، أوضحت ماكدونالدز اليابان أن قرار إلغاء حملة ”ون بيس هابي سيت“، التي كانت ستضم بطاقات تداول تعتمد على مغامرات لوفي وطاقمه في سلسلة المانغا والأنيمي الشهيرة، جاء بعد ”دراسة شاملة للتطورات الأخيرة“ وتقييم دقيق للمخاطر المحتملة. وأكدت الشركة التزامها بتعزيز تجربة العملاء مع تقليل الهدر الغذائي، مشيرة إلى أنها تعمل على إعادة تقييم استراتيجياتها الترويجية لضمان تحقيق توازن بين جذب العملاء والمسؤولية البيئية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)