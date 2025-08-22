غموض في كوبي... العثور على امرأة مقتولة والمهاجم المحتمل ما زال طليقًا

أخبار اليابان

كوبي - (جيجي برس)-- عُثر على امرأة تبلغ من العمر 24 عامًا تنزف من الجزء العلوي من جسدها أمام مصعد في الطابق السادس من مبنى سكني بمدينة كوبي غرب اليابان، حيث تأكدت وفاتها لاحقًا في المستشفى.

تتعامل الشرطة مع الحادثة باعتبارها جريمة قتل، وتبحث عن رجل يُشتبه في أنه طعنها قبل أن يلوذ بالفرار.

وتلقت الشرطة بلاغًا من أحد سكان المبنى مساء الأربعاء، في حوالي الساعة 7:20، أفاد بسماع شجار بين رجل وامرأة داخل المصعد، تخلله صراخ الضحية.

ووفقًا لمصادر التحقيق، فإن الضحية تُدعى ميغومي كاتاياما وكانت تسكن في الطابق السادس من المبنى. وتشير التقارير إلى أنها أصيبت بعدة طعنات في الجزء العلوي من جسدها.

وتُظهر تسجيلات كاميرات المراقبة رجلًا يُعتقد أنه في العشرينات أو الثلاثينات من عمره، يرتدي قميصًا أسود بأكمام قصيرة وبنطالًا طويلًا أسود، وهو يدخل المبنى بعد فترة قصيرة من عودة كاتاياما إلى منزلها بمفردها.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)