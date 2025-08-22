في خدمة الزوار... أدوات صحية مجانية بدورات مياه السيدات في معرض أوساكا إكسبو

أخبار اليابان

أوساكا - (جيجي برس)-- شرعت جامعة أوساكا في مبادرة لتوفير منتجات صحية مجانية في بعض دورات مياه السيدات بموقع معرض إكسبو العالمي 2025 في مدينة أوساكا غرب اليابان، وذلك في إطار مشروع يقوده أعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة.

قام الفريق بتركيب موزعات من الورق المقوى، من تصميمهم الخاص، لتوزيع منتجات الدورة الشهرية المقدمة من شركات راعية، في تسعة دورات مياه داخل موقع المعرض، بما في ذلك مناطق الأجنحة.

وتهدف المبادرة إلى المساهمة في بناء مجتمع يوفّر دورات مياه أكثر سهولة وراحة للنساء.

ويأتي المشروع ضمن برنامج ”MeW“ التابع لكلية الدراسات العليا للعلوم الإنسانية بالجامعة، والذي يدرس القضايا المتعلقة بالحيض والمنتجات الصحية من زوايا متعددة.

وكانت التجربة الأولى للمشروع قد أُطلقت عام 2021 عبر تركيب موزع مماثل في إحدى دورات مياه الحرم الجامعي، حيث لاقت المبادرة حينها استحسانًا واسعًا. وقالت إحدى المستخدمات: ”شعرتُ وكأن هناك من يتعاطف مع الألم الذي أمرّ به أثناء الدورة الشهرية.“

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)