مديرة برنامج الأغذية العالمي تحث على عدم نسيان أفريقيا في خضم الأزمات العالمية

أخبار اليابان

يوكوهاما - (جيجي برس)-- دعت سيندي ماكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، المجتمع الدولي إلى تكثيف اهتمامه بالدول الأفريقية التي تواجه المجاعة وأزمات اللاجئين وغيرها من التحديات الإنسانية.

وقالت ماكين في مقابلة مع وكالة جيجي برس يوم الأربعاء في يوكوهاما، بالقرب من طوكيو، حيث يُعقد مؤتمر طوكيو الدولي التاسع للتنمية في أفريقيا (تيكاد 9): ”أعتقد أن القارة الأفريقية ككل تُنسى أحيانًا، وعلينا أن نولي اهتمامًا وثيقًا لما يحدث هناك“.

وفي الوقت نفسه، أعربت ماكين عن تقديرها للمساهمات المالية المستمرة من الحكومة اليابانية، إلى جانب تعاون الشركات اليابانية، مؤكدة أن هذه الجهود تمثل دعمًا حيويًا لعمل البرنامج.

وأضافت: ”نأمل أن نعزز المزيد من الشراكات اليابانية بين القطاعين العام والخاص، ونتطلع إلى توسيع نطاق الدعم المقدم للشعوب الأفريقية“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)