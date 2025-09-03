بعد 80 عامًا: أسير حرب ياباني سابق في أوكرانيا يعيش صدمة الغزو الروسي

أخبار اليابان

فوكوؤكا - (جيجي برس)-- بعد الحرب العالمية الثانية، نُقل ياسوهيكو إيتو، الجندي الياباني الإمبراطوري الأعزل، من قِبل الاتحاد السوفيتي السابق إلى أوكرانيا، على بُعد حوالي 8000 كيلومتر من اليابان، للعمل القسري في ظروف شديدة البرودة.

على الرغم من مصطلح ”الاحتجاز السيبيري“، امتدت مواقع الأسر عبر منطقة واسعة، شملت أوكرانيا ومنغوليا وآسيا الوسطى.

في مقابلة أُجريت معه قبل وفاته في مايو عن عمر يناهز 100 عام، تحدث إيتو، الذي كان يعيش آنذاك في فوكوكا جنوب غرب اليابان، بتعبير حزين. قال: ”قلبي يتألم من الغزو الروسي لأوكرانيا. أشعر بالقلق من احتمال احتجاز أسرى الحرب مرة أخرى“.

في أكتوبر 1944، وفي التاسعة عشرة من عمره، جُنّد إيتو في الجيش الإمبراطوري الياباني. أُرسل إلى شبه الجزيرة الكورية، التي كانت آنذاك تحت الحكم الاستعماري الياباني، وتدرب فيما يُعرف الآن بسيول. في 15 أغسطس/آب 1945، وبينما كان يقف تحت أشعة الشمس الحارقة في بيونغ يانغ، جاهدًا لسماع خطاب الإمبراطور هيروهيتو الإذاعي.

كانت الإشارة مشوشة لدرجة أنه بالكاد استطاع تمييز الكلمات. لم يدرك أن الإمبراطور قد أعلن استسلام اليابان إلا بعد أن شرح له رئيسه. لم يصدق ذلك.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)