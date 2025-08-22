إلغاء مفاجئ لرحلة قطار فاخر في اليابان بعد ضبط الطاقم تحت تأثير الكحول

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت شركة سكك حديد شرق اليابان (JR East) يوم الخميس عن إلغاء رحلة واحدة على متن قطارها الفاخر الليلي ”ترين سويت شيكي-شيما“، بعد اكتشاف تناول بعض أفراد الطاقم للكحول خلال أوقات العمل.

وكان من المقرر أن ينطلق القطار من محطة أوينو في طوكيو في 30 أغسطس/ آب متجهًا إلى محافظتي نييغاتا وناغانو وسط اليابان. غير أن الشركة قررت تعليق الرحلة بسبب نقص الطاقم، بعد فصل ستة موظفين تورطوا في الحادثة.

وأوضحت شركة JR East View للسياحة والمبيعات، التابعة لـ JR East، أن الموظفين المفصولين – وكانوا يعملون بتقديم الطعام في عربة المطعم أو كسقاة للنبيذ – تجاوزوا بكثير حدود التذوق الروتيني المخصص للتحقق من الجودة، حيث اعتادوا على شرب النبيذ والمشروبات الكحولية الأخرى بشكل متكرر في الليل منذ سبتمبر/ أيلول 2022.

وأكدت الشركة أنه تم اتخاذ إجراءات تأديبية بحقهم، وتم استبعادهم من جميع رحلات القطار الفاخر.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)