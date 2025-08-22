اليابان تُحيي الذكرى 81 لهجوم الطوربيد الأمريكي وضحاياه

أخبار اليابان

أوكيناوا - (جيجي برس)-- أُقيمت يوم الجمعة مراسم تذكارية لإحياء ذكرى أكثر من 1400 ضحية، بينهم العديد من أطفال المدارس، غرقت سفينة الإجلاء ”تسوشيما مارو“ في هجوم طوربيد أمريكي قبل 81 عامًا خلال الحرب العالمية الثانية.

شارك الناجون وعائلات الضحايا في صلوات على أرواح الضحايا خلال المراسم التي أقيمت في ناها، عاصمة محافظة أوكيناوا. وحضر حوالي 300 شخص ووقفوا دقيقة صمت تكريمًا للضحايا.

وقال ماساكاتسو تاكارا، البالغ من العمر 85 عامًا وأحد الناجين ورئيس مجموعة توثيق تاريخ ”تسوشيما مارو“: ”علينا أن نتذكر ندم من فقدوا أرواحهم وننقل رسائل مأساة الحرب وأهمية الحياة“.

كما صلّى هيساشي تيرويا، 85 عامًا وأحد الناجين يعمل كراوي قصص، من أجل والدته وأخته اللتين توفيتا في الحادث.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)