اليابان و21 دولة أخرى تدين خطة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية

أخبار اليابان

القاهرة/لندن (جيجي برس)-- أدانت اليابان و21 دولة أخرى، في بيان مشترك صدر يوم الخميس، مشروع الاستيطان الإسرائيلي الضخم في الضفة الغربية، ووصفته بأنه ”انتهاك للقانون الدولي“، وطالبت بانسحابه الفوري.

وأكد البيان، الذي اعتمده وزراء خارجية الدول الـ 21، بما في ذلك بريطانيا وفرنسا، أن موافقة الحكومة الإسرائيلية على بناء نحو 3400 منزل في المنطقة E1 من الأراضي الفلسطينية المحتلة ستجعل ”حل الدولتين مستحيلاً بتقسيم أي دولة فلسطينية وتقييد وصول الفلسطينيين إلى القدس“، التي يعتبر الفلسطينيون جزؤها الشرقي عاصمة لدولتهم المستقبلية.

وأشار الوزراء إلى أن خطة الاستيطان ”تؤجج المزيد من العنف وعدم الاستقرار“ في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن ”هذا الإجراء الأحادي الجانب... يقوض رغبتنا الجماعية في الأمن والازدهار في الشرق الأوسط“، ودعوا إلى ”التراجع عنه فوراً وبأشد العبارات“، وفقاً للبيان.

في تطور متصل، أصدرت 27 دولة، منها اليابان وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، يوم الخميس بيانًا مشتركًا منفصلًا يطالب إسرائيل ”بالسماح الفوري لوسائل الإعلام الأجنبية المستقلة بالوصول إلى غزة وتوفير الحماية للصحفيين العاملين فيها“ ليتمكنوا من كشف ”الكارثة الإنسانية“ في الأراضي المحتلة التي تتعرض لهجمات عسكرية إسرائيلية.

وأكد البيان، الذي أعلنته الحكومة البريطانية، أن ”الوصول إلى مناطق النزاع أمر حيوي لأداء“ الصحفيين دورهم في ”تسليط الضوء على الواقع المدمر للحرب“، وأن الدول ”تعارض جميع محاولات تقييد حرية الصحافة ومنع دخول الصحفيين أثناء النزاعات“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)