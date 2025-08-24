الشركات اليابانية تبحث عن فرص تجارية في أفريقيا

أخبار اليابان

يوكوهاما - (جيجي برس)-- عرضت شركات يابانية منتجاتها وخدماتها في مجالات متنوعة، بما في ذلك الرعاية الطبية والزراعة، في فعالية أعمال أقيمت على هامش قمة تقودها اليابان حول التنمية الأفريقية بالقرب من طوكيو واستمرت حتى يوم الجمعة، بهدف اغتنام فرص الأعمال في القارة.

روّجت نحو 200 شركة ومنظمة لتقنياتها وخدماتها الفريدة في الفعالية التي استضافتها منظمة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو)، على هامش مؤتمر طوكيو الدولي التاسع للتنمية الأفريقية (تيكاد 9)، في يوكوهاما، محافظة كاناغاوا، جنوب طوكيو.

تابع رجال الأعمال الأفارقة باهتمام بالغ معارض الشركات التي تسعى إلى التوسع في أفريقيا.

عرضت شركة تويوتا تسوشو التجارية مركبة نقل لقاحات مبردة، مُعدّلة من سيارة لاند كروزر الرياضية متعددة الاستخدامات من تويوتا موتور.

تصبح اللقاحات، الحساسة للحرارة، غير صالحة للاستخدام إذا تجاوزت درجة الحرارة مستوى معينًا أثناء نقلها إلى المناطق النائية. يمكن لمركبة النقل إبقاء الثلاجة قيد التشغيل لمدة 16 ساعة تقريبًا دون الحاجة إلى مصدر طاقة خارجي.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)