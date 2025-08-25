【فيديو】ياماتو تختبر روبوتات التوصيل… هل تنجح التقنية في حل أزمة نقص العمالة باليابان؟

أخبار اليابان

أطلقت شركة ياماتو للنقل، إحدى أكبر شركات الخدمات اللوجستية في اليابان، مشروعًا تجريبيًا لاختبار روبوتات التوصيل ذاتية القيادة في مجمعات سكنية كبيرة بمنطقة طوكيو الكبرى، بهدف تعزيز كفاءة التوصيل في ظل النقص الحاد في القوى العاملة في القطاع اللوجستي. بدأت التجربة يوم الجمعة 22 أغسطس/آب في مجمع سكني في مدينة أوراياسو بمحافظة تشيبا، وستشمل أيضًا مجمعًا سكنيًا آخر في حي شيناغاوا بطوكيو، حيث تستهدف الشركة تقييم جدوى هذه التقنية قبل إطلاقها رسميًا بحلول نهاية عام 2026.

الروبوتات، التي طورتها شركة وات الكورية الجنوبية، مزودة بتقنيات متقدمة تتيح لها التنقل بشكل مستقل داخل المباني السكنية، بما في ذلك استخدام المصاعد وقرع أجراس الأبواب لتوصيل الطرود مباشرة إلى السكان الذين منحوا موافقتهم المسبقة. تتضمن الخدمة استخدام صندوق توصيل مشترك يتسع لما يصل إلى 35 طردًا، مع تجهيز كل مجمع سكني بروبوتين: أحدهما مخصص للتسليم المباشر إلى السكان، والآخر لترك الطرود عند الأبواب في حالة الغياب أو حسب تفضيلات المستلم. تتيح هذه الروبوتات أيضًا خيارات مرنة للتوصيل، حيث يمكن للمستخدمين تحديد أوقات وطرق التسليم المفضلة عبر تطبيق ذكي.

تأتي هذه المبادرة في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها قطاع الخدمات اللوجستية في اليابان، بما في ذلك نقص العمالة الناجم عن شيخوخة السكان وانخفاض معدلات التوظيف في الأعمال اليدوية.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)